Жительница Кургана за рулем иномарки снесла остановку и насмерть сбила женщину

В Кургане 21-летняя девушка за рулем легкового автомобиля марки Volkswagen влетела в автобусную остановку с людьми. В результате ДТП погибла женщина, сообщает 112 .

Трагедия произошла в воскресенье днем на автобусной остановке «Имени Красного креста». На опубликованных кадрах видно, как при столкновения остановка была полностью разрушена. Автомобиль также получил значительные повреждения передней части.

По предварительной информации, водитель за рулем Volkswagen Golf не справилась с управлением и влетела в остановку с людьми. От полученных травм женщина 1975 года рождения, которая ожидала транспорт, погибла на месте ДТП.

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельной аварии.