Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ

По словам врача местной больницы, россиянка обратилась с жалобами на недомогание и появление налета на языке. После обнаружения ВИЧ у ее супруга, обследование показало положительный результат и у нее.

Медик отметил, что девушка незнакома с другими женами мужа, но знает о их существовании. Девушка поинтересовалась у врачей, как можно предупредить женщин о риске заражения.

Врач добавил, что был вынужден несколько месяцев не рассказывать о случившемся, чтобы нельзя было установить девушку по дате обращения.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона, по которому мигрантов при пересечении границы с РФ могут обязать предъявлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза.