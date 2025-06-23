Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ
Жительница Республики Дагестан согласилась стать третьей супругой многоженца, который заразил ее ВИЧ, сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан | Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент».
По словам врача местной больницы, россиянка обратилась с жалобами на недомогание и появление налета на языке. После обнаружения ВИЧ у ее супруга, обследование показало положительный результат и у нее.
Медик отметил, что девушка незнакома с другими женами мужа, но знает о их существовании. Девушка поинтересовалась у врачей, как можно предупредить женщин о риске заражения.
Врач добавил, что был вынужден несколько месяцев не рассказывать о случившемся, чтобы нельзя было установить девушку по дате обращения.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал проект закона, по которому мигрантов при пересечении границы с РФ могут обязать предъявлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза.