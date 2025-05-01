Мигрантов в России хотят обязать иметь справку об отсутствии ВИЧ

Руководитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал проект закона, по которому мигрантов при пересечении границы с РФ могут обязать предъявлять справку об отсутствии ВИЧ и туберкулеза, сообщает ТАСС .

Сегодня в России для трудовых мигрантов установлен срок медосвидетельствования в 30 дней. Также для въезжающих в страну в Россию на срок более 90 дней устанавливается срок медосвидетельствования в 90 дней.

«Предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в РФ для осуществления трудовой деятельности», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Так, иностранец при пересечении границы РФ будет обязан иметь и предъявить: медстраховку, результаты анализов, где подтверждается отсутствие у человека инфицирования ВИЧ, гепатита В и С, заболевания сифилисом и туберкулезом. Все исследования должны быть проведены не ранее чем за 10 суток до дня въезда в страну.

В случае принятия данного законопроекта трудовые мигранты еще обязаны будут предъявить результаты теста об отсутствии в их организме наркотических, психотропных веществ. Эти анализы должны быть сделаны не ранее чем за 72 часа до дня въезда.