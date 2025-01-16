Жительница Арзамаса и двое ее детей отравились угарным газом

В Арзамасе женщина и ее дети отравились угарным газом, их доставили в больницу

В Арзамасе женщина вместе с двумя детьми стала жертвой отравления угарным газом, сообщает pravda-nn.ru .

Как сообщает СУ СКР по региону, все произошло вечером 15 января в квартире на улице Октябрьской.

Пострадавшие были срочно госпитализированы, где им была предоставлена необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровье мамы и ее детей вне опасности.

В квартире находилась газовая колонка, и следователи СКР проводят расследование, чтобы выяснить подробности происшествия. В настоящий момент проводится доследственная проверка.