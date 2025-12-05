Жителю Барнаула вместо операции на опухоли в лимфоузле удалили зубы

Мужчина в Барнауле пришел на плановую операцию в городскую больницу, чтобы ему удалили опухоль на лимфоузле. Однако вместо этого ему вырвали четыре здоровых зуба, сообщает РЕН ТВ .

Сын мужчины Александр рассказал, что его отец пришел в недоумение, когда очнулся после наркоза. Ему должны были удалить новообразование в лимфоузле, но опухоль осталась на месте, зато пропали зубы на верхней и нижней челюсти.

«Он пошел разбираться, что произошло. После вопросов его экстренно снова отправили под общий наркоз и уже тогда удалили опухоль», — поделился Александр.

В больнице извинились за «досадную оплошность». Врачи предложили восстановить зубы, но о компенсации морального вреда речи не шло. В итоге семья обратилась в полицию, прокуратуру и Росздравнадзор. Ведомства проведут проверку.

