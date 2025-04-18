Жителя Подмосковья приговорили к 7 годам тюрьмы за оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд признал виновным жителя Подмосковья Мельникова А. Ю., родившегося в 1975 году, в совершении противоправных действий в социальных сетях. Мужчина был уличен в оправдании терроризма, а также публичных призывах осуществлять террористическую деятельность, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Мельников опубликовал в соцсети снимки и оставил комментарии к ним, которые, согласно заключению эксперта, оправдывают практики терроризма. Также в постах обнаружили призывы к экстремистской деятельности, в частности, совершению преступлений в рамках политической ненависти или вражды против работников правоохранительных органов.

На Мельникова были открыты уголовное дела по ч. 2 ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и п. «а» ч. 2 ст. 282 «Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса России.

Мужчину признали виновным в совершенных преступлениях. Его отправили в исправительную колонию общего режима на 7 лет. Также осужденного лишили возможности в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Приговор в законную силу пока не вступил.