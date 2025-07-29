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Жителя Подмосковья осудили на 5 годам тюрьмы за сотрудничество с другой страной

Московский областной суд вынес решение в отношении жителя Подмосковья Александра Харламова 1983 года рождения. Он признан виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с другой страной, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по столице и региону.

Приговор вступил в законную силу.

Его преступление было выявлено и пресечено сотрудниками органов безопасности. Силовики собрали доказательства, подтверждающие, что осужденный по своей инициативе начал контакт с представителем иностранного государства. Он хотел получить протекцию и финансирование деятельности, направленной против безопасности РФ.

Его деяния квалифицировали по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Приговором злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в 500 тыс. рублей.