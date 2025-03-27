Жителя Ленинградской области задержали за комментарий о «стальных яйцах» у террориста

Житель Ленинградской области шесть лет назад написал в комментариях, что у организатора взрыва в здании ФСБ в Архангельске «стальные яйца». На днях его задержали за оправдание терроризма, сообщает Baza .

Комментарий Михаил оставил еще в 2018 году. Мужчина написал, что у 17-летнего парня, который организовал взрыв в здании УФСБ России в Архангельской области «стальные яйца». Также он назвал террориста героем.

Комментарий увидели только сейчас. Правоохранители задержали 26-летнего Михаила 21 марта. По результатам экспертизы, комментарий мужчины содержал оправдание терроризма.

Также сотрудники ФСБ провели обыск в квартире задержанного. У мужчины изъяли всю технику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ.

Взрыв около здания ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Его организовал 17-летний юноша. Сам он в результате взрыва погиб, также пострадали трое сотрудников ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.