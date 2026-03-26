Жителя Кубани приговорили к 20 годам за изнасилование и убийство племянницы

В Краснодарском крае суд приговорил к 20 годам строгого режима садиста, который изнасиловал и задушил свою 16-летнюю племянницу, сообщает Kub Mash .

Согласно данным следствия, в июне прошлого года 41-летний мужчина повез 16-летнюю родственницу в гости в поселок Братский. Однако по дороги между дядей и племянницей произошел конфликт. Мужчина вывез подростка в безлюдное место, где связал, изнасиловал и задушил. Тело злоумышленник спрятал в лесу, после чего отправился с волонтерами на поиски пропавшей племянницы в Тихорецком районе.

Дядя странно себя вел, что привлекло внимание следователей. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве, а также показал место, где спрятал тело.

Помимо тюремного заключения, осужденный должен выплатить моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.

