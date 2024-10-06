Жителя Крыма изнасиловали шваброй за свидание с 17-летней девушкой

Жителя Крыма изнасиловали шваброй и пытали раскаленным ножом в качестве мести за общение с несовершеннолетней, сообщает Baza .

28-летний Нурлан (имя изменено-ред.) попал в больницу 30 сентября. Мужчина заявил, что он пошел в гости к девушке в квартиру на улице Лермонтова, где его встретили двое неизвестных. Мужчины избили его, изнасиловали шваброй, а потом обожгли область паха раскаленным ножом.

Полиция задержала подозреваемых — ими оказались 36-летняя Софья и 33-летний таджик Нусратуллои. Они признались в содеянном.

Родственники Нурлана рассказывают, что у Софьи давно были претензии к мужчине. В середине августа ее 17-летняя дочь сбежала из дома, и Софья была уверена, что это Нурлан похитил ее дочь. Семья пропавшей угрожала мужчине и его семье расправой.

При этом Нурлан утверждал, что он не причастен к исчезновению девочки. Через несколько дней она нашлась у подруги в Севастополе.

Как выяснилось, общение Нурлана с девушкой не заканчивалось: в конце сентября он получил от нее сообщение с приглашением зайти к ней домой, где его начали пытать.

По информации Baza, Нурлан имеет задержку развития, у него нет жены или девушки. Мужчина работал на виноградных плантациях, а недавно устроился в школу охранником.