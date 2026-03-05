Жителя Якутии забили насмерть пряжкой от ремня из-за громкой музыки

В Якутии местного жителя насмерть забили пряжкой от ремня в ходе конфликта, который разгорелся из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Олекминске. Согласно данным следствия, в ноябре прошлого года в ходе застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. Причиной ссоры стало недовольство со стороны одного из мужчин силой громкости музыки, включаемой знакомым на кухне квартиры.

Ссора переросла в драку, в которой «любитель громкой музыки» жестко избил своего оппонента руками, ногами и металлической бляшкой от ремня. От полученных травм пострадавших скончался на месте. Эксперты насчитали на теле погибшего не менее 122 травмирующих воздействий.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который оказался 32-летний ранее судимый местный житель. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту предъявили обвинение.

Суд приговорил нападавшего к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

