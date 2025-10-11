Жители Владивостока устроили митинг из-за увеличения ставки утильсбора

сегодня в 11:31

Митинг против повышения утилизационного сбора устроили жители Владивостока в Приморском крае. На него пришли несколько сотен человек, сообщает Readovka .

Митинг был согласован. Активисты и депутаты просят отменить рост утильсбора с 1 ноября. Они считают, что российская автомобильная промышленность должна развиваться с помощью здоровой конкуренции.

На одном из плакатов митингующих отмечено, что рост утильсбора «нанесет удар по карману каждого».

С 1 ноября значительно вырастет утильсбор. По мнению Минпромторга, увеличение доходов от него позволит направить средства на развитие отечественного автомобильного производства.

Через Владивосток россияне привозят для себя машины из КНР, Японии и Южной Кореи под заказ. Каждый шестой житель города связан с этой сферой.

