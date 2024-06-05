Жители Тольятти напуганы внезапной смертью 4-летней девочки, съевшей клубнику

В Тольятти скончалась 4-летняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти ребенка могла стать клубника, которую малышка съела незадолго до смерти, сообщает RuNews24 .

Жительница Центрального района Тольятти приобрела на местном рынке лоток клубники и принесла его домой. Девочка съела горсть ягод, после чего отправилась на дневной сон.

Когда мать пошла будить ребенка, то обнаружила его без признаков жизни. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть девочки, однако точные причины происшедшего пока неизвестны.

Сотрудникам Роспотребнадзора предстоит провести тщательное расследование, чтобы установить истинные обстоятельства смерти несовершеннолетней. На данном этапе нельзя с уверенностью утверждать, что смерть ребенка связана именно с поеданием купленной на рынке клубники, уточнили в ведомстве. Возможно, у девочки была аллергическая реакция или иные проблемы со здоровьем.

Между тем в социальных сетях развернулась широкая дискуссия вокруг случившегося. Некоторые пользователи призывают отказаться от покупки продуктов у уличных торговцев, другие отмечают, что у горожан нет возможности выращивать все необходимое на собственных огородах.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые проверки и напоминают о важности соблюдения мер безопасности при приобретении и употреблении продуктов питания. Окончательные выводы о смерти 4-летней жительницы Тольятти будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.