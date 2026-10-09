Завершается прием заявок на торги по двум коммерческим объектам в Подмосковье

ДОМ.РФ завершает прием заявок на аукционы по двум коммерческим объектам недвижимости в Московской области. Инвесторам предложены два лота: имущественный комплекс в Луховицах и нежилое помещение в Кубинке. Объекты предназначены для коммерческого использования. По первому лоту заявки принимаются до 12 октября, по второму — до 19 октября, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

В поселке Белоомут муниципального округа Луховицы на торги выставлен имущественный комплекс, включающий земельный участок площадью 0,19 га и здание на 732,3 кв. м. Объект расположен по адресу: ул. Большая площадь, д. 46А. Рядом находится жилая и административная застройка, а также объекты инфраструктуры. В 260 метрах протекает река Ока, образующая живописный изгиб, там же оборудован пляж. По соседству расположен Преображенский храм в классицистическом стиле 1802 года постройки. В поселке работают конный клуб «Дивные традиции», аэроклуб «Аист», несколько кафе, продуктовые магазины и больница. В 3 км находится крупный лесной массив — заказник «Озеро Сосновое и его окрестности».

Локация обладает высоким рекреационным потенциалом и большим количеством водных объектов, здесь активно ведется коттеджное строительство. Остановка общественного транспорта «Детский сад» расположена в 390 м. В поселке действует паромная переправа на правый берег Оки. С ее использованием расстояние до выезда на Новорязанское шоссе составляет 14,5 км, до Рязани — 50 км, до Луховиц — 22 км, до МКАД — 156 км.

Заявки на участие в торгах по этому лоту принимаются до 12 октября, аукцион назначен на 16 октября. Начальная цена — 8,09 млн рублей.

В Кубинке выставлено на продажу помещение площадью 733,2 кв. м, занимающее 1-й и 2-й этажи нежилого здания по адресу: ул. Сосновка, д. 6/1. В этом же здании общей площадью 2 тыс. кв. м находятся гостиница и продуктовый магазин. Вокруг — жилые дома и лесной массив. Минское шоссе проходит в 175 м от объекта, с противоположной стороны шоссе расположен парк «Патриот». Остановка общественного транспорта «Сосновка» — в 150 м. До центра Кубинки — около 7 км, до МКАД — 70 км.

Прием заявок на этот лот завершается 19 октября, аукцион состоится 23 октября. Начальная цена — 10,4 млн рублей.

ДОМ.РФ активно вовлекает неиспользуемое федеральное имущество Подмосковья в хозоборот. В сентябре имущественный комплекс на участке 0,93 га в Люберецком районе продали за 610,74 млн рублей, а восемь участков и имущественных комплексов на территории оздоровительного комплекса «Сосны» в Одинцовском районе принесли на торгах в общей сложности 1,8 млрд рублей. В том же месяце участок 18,7 га под строительство коттеджного поселка (26,8 тыс. кв. м ИЖС) в Истринском районе реализовали за 141,54 млн рублей. В июне коттеджный поселок на участке 1,18 га в д. Жуковке Одинцовского района продали за 763,49 млн рублей. В марте бывший парк-отель «Озеро Круглое» в Солнечногорском районе реализовали за 647,2 млн рублей.