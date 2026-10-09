Подмосковный конкурс «Секреты дружного класса» стал финалистом Международной премии «Евразия»

Областной конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых», запущенный в регионе в 2025 году, вошел в число финалистов Международной премии «Евразия». Инициатива, поддержанная институтом советников директоров по воспитанию, «Движением Первых», Общественной палатой Московской области, Московской областной Думой, Родительским советом при Министерстве образования Московской области стала настоящим событием для педагогического сообщества и тысяч семей региона.

Главная цель проекта — поддержка родительских объединений, укрепление культуры семейного воспитания на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование благоприятного климата в школьных коллективах.

Конкурс объединил 3 732 команды, а общее число вовлеченных родителей, школьников и педагогов превысило 200 000 человек. В рамках испытаний команды презентовали совместные выставки «Семья и школа — воспитываем вместе!», демонстрировали портфолио классов и выступали с творческими номерами.

Выход подмосковного проекта в финал Международной премии «Евразия», учрежденной одноименной АНО в партнерстве с Россотрудничеством, подтвердил востребованность опыта Московской области. Заявка региона успешно прошла отбор среди тысяч конкурентов из 73 стран мира.

«Этот конкурс показал, что секрет дружного класса — это не магия, а ежедневный труд, доверие и искренний интерес друг к другу. Мы увидели тысячи уникальных историй успеха, где родители стали не просто наблюдателями, а полноправными партнерами школы. То, что наш опыт признан на уровне премии "Евразия", — это огромная честь и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении», — отметил представитель оргкомитета «Секреты дружного класса. Родители первых».

Сейчас проект борется за победу на международном уровне. Поддержать подмосковную инициативу в народном голосовании можно до 13 октября по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.