Жители Ставропольского края устроили массовый сход после драки с цыганами

Цыгане устроили драку с жителями Изобильного в Ставропольском крае. После произошедшего люди вышли на улицы и устроили стихийный сход, сообщает «ЧП Ставрополь» .

Горожане возмутились поведению цыган и вышли на улицы вечером 20 апреля, чтобы обсудить произошедшее. На встрече заметили также женщин из цыганской общины, которые вели себя нервно и агрессивно.

Одна из жительниц попыталась снять их на камеру, но цыганки обматерили ее.

«Ты че снимаешь, т****? Ты че а*****?» — сказала одна из цыганок.

По словам очевидцев, мужчин, которые принимали участие в драке, на сходе не было.

Следователи по факту драки возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

