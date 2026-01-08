Жители Рыбинска жалуются на вонь и гарь от сжигания мертвых куриц на фабрике

Жители Рыбинска в Ярославской области пожаловались на запах гари и смог из-за сжигания тушек курицы с местной фабрики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам местных жителей, в конце декабря горожане узнали о птичьем гриппе на фабрике «Волжанин». В связи с этим предприятие объявило о наборе сотрудников, которые готовы сжигать тушки куриц.

Птиц жгут на поле, используя покрышки. На опубликованных кадрах видно, как в поле горит гора покрышек, среди которых находятся тушки куриц. Из-за этого в городе стоит едкий запах гари и смог.

Горожане неоднократно писали жалобы на происходящее местным властям, но безрезультатно.

