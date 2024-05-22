Жители кемеровского общежития задыхаются от зловония из квартиры умершего соседа

Жильцы общежития на бульваре Строителей, 19, в Кемерове жалуются на невыносимый трупный запах, пропитавший их дом. Причиной этого стала смерть жителя одной из квартир, тело которого пролежало почти месяц, сообщает «Сiбдепо» .

Соседи утверждают, что из закрытой квартиры распространяется ядовитое зловоние, которое сильно отравляет им жизнь. Женщина, проживающая этажом ниже, возмущена сложившейся ситуацией.

«У меня внуку 2 месяца, тут жить невозможно, а он там еще и с кошкой умер! Они труп по частям доставали, он весь растекся», — пожаловалась она.

Жильцы верхнего этажа, на которых в большей степени и влияет неприятный запах, также находятся в крайне тяжелом положении. В злополучной квартире открыли окна, и все зловоние идет прямо к ним.

Представители управляющей компании подтвердили, что они обрабатывали помещение, но не могут решить вопрос с вывозом мебели и вещей умершего, так как это не их собственность. Квартира является муниципальной, а предметы интерьера принадлежат прописанному в ней человеку. Зловонный запах перестанет беспокоить жильцов только тогда, когда из помещения вынесут все вещи покойного, однако пока отец скончавшегося мужчины не позволяет это сделать.

В администрации Кемерова пояснили, что, несмотря на статус квартиры, распоряжение имуществом умершего жильца зависит от наличия родственников или иных законных представителей. Сейчас УК предпринимает меры по решению данной проблемы совместно с городскими властями. Жильцы общежития пока вынуждены терпеть «запах смерти» и ждать, когда ситуация разрешится.