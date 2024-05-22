Жители кемеровского общежития задыхаются от зловония из квартиры умершего соседа
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Жильцы общежития на бульваре Строителей, 19, в Кемерове жалуются на невыносимый трупный запах, пропитавший их дом. Причиной этого стала смерть жителя одной из квартир, тело которого пролежало почти месяц, сообщает «Сiбдепо».
Соседи утверждают, что из закрытой квартиры распространяется ядовитое зловоние, которое сильно отравляет им жизнь. Женщина, проживающая этажом ниже, возмущена сложившейся ситуацией.
«У меня внуку 2 месяца, тут жить невозможно, а он там еще и с кошкой умер! Они труп по частям доставали, он весь растекся», — пожаловалась она.
Жильцы верхнего этажа, на которых в большей степени и влияет неприятный запах, также находятся в крайне тяжелом положении. В злополучной квартире открыли окна, и все зловоние идет прямо к ним.
Представители управляющей компании подтвердили, что они обрабатывали помещение, но не могут решить вопрос с вывозом мебели и вещей умершего, так как это не их собственность. Квартира является муниципальной, а предметы интерьера принадлежат прописанному в ней человеку. Зловонный запах перестанет беспокоить жильцов только тогда, когда из помещения вынесут все вещи покойного, однако пока отец скончавшегося мужчины не позволяет это сделать.
В администрации Кемерова пояснили, что, несмотря на статус квартиры, распоряжение имуществом умершего жильца зависит от наличия родственников или иных законных представителей. Сейчас УК предпринимает меры по решению данной проблемы совместно с городскими властями. Жильцы общежития пока вынуждены терпеть «запах смерти» и ждать, когда ситуация разрешится.