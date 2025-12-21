Жители Казани застряли в пробках из-за улетевшей в кювет фуры
На трассе М-7 под Казанью фура известного маркетплейса улетела в кювет. Инцидент случился неподалеку от деревни Новоникольское Пестречинского района Татарстана, сообщает 116.ru.
Кабина фуры вылетела с проезжей части. «Хвост» автомобиля находится на дороге.
Большегруз стараются вытащить с использованием специальной техники. На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ.
Из-за инцидента водители машин попали в пробку. Они почти не двигаются по 30 минут.
