Жители Чехова испугались звуков, похожих на автоматные очереди
Автоматную очередь в Чехове могло быть слышно во время военных учений
В микрорайоне Венюково городского округа Чехов жителей испугали автоматные очереди, сообщается в группе «Чехов Вид».
Местные жители услышали звуки, похожие на автоматные очереди, накануне около 17:30.
В Сети появилось видео, на котором слышна стрельба. Люди были очень напуганы.
Причиной стрельбы могли стать военные учения, которые проходили в поле между микрорайонами Венюково и Губернский. Однако в настоящее время официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.