Жители Башкортостана жалуются на нападения лис

Вечером 3 ноября лиса напала на женщину в парке Янаула. По словам ее дочери Регины Идиятовой, на помощь пришли подростки, сообщает mkset.ru .

Регина Идиятова рассказала о случившемся в группе «Подслушано Янаул». Подростки помогли ее матери и предложили проводить. После публикации другие жители рассказали о встречах с лисами возле домов.

«Очень большая лиса пробежала возле КБ на Ломоносова, куда катимся, собак сразу ловят, а лис нет???» — написала горожанка Эмилия.

Марат Ипай опубликовал видео с лисой возле дома № 26 на улице Ленина. Идиятова предположила, что это то же животное. Гульнара Кагирова (Валеева) сообщила, что во дворе дома № 1 на улице Ломоносова лиса набросилась на мужчину. Он отмахивался пакетом; рядом находились дети.

Главный внештатный специалист-рабиолог Башкортостана Руслан Желкобаев напомнил, что лисицы — одни из основных переносчиков бешенства в регионе. Он подчеркнул важность ежегодной вакцинации домашних животных.

К лисе не стоит приближаться, пытаться ее покормить или прогнать. При укусе или царапине нужно сразу промыть рану водой с мылом и обратиться за медицинской помощью. Бешенство смертельно, но своевременная профилактика помогает предотвратить болезнь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.