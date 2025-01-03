Жители Башкирии требуют наказать водителя, который к авто привязывает пони

В Сети распространилось видео с лошадьми, которых привязали к автомобилю марки Mitsubishi и таким образом перевозили из одной локации в другую в башкирском Стерлитамаке, что возмутило местных жителей, пишет SHOT .

По словам местных жителей, картину, как за джипом бегут привязанные лошади, они наблюдают не первый день. Горожане уже обратились в полицию с требованием наказать живодеров за жестокое обращение с животными.

Предварительно установлено, что лошади и пони принадлежат конноспортивному клубу «Барселона». Их привозят в городские локации, чтобы катать детей и зарабатывать на этом средства.

В самом клубе пояснили, что иного способа перевозить лошадей у них нет. По словам сотрудников, животные преодолевают не более пяти километров. Всего в клубе содержится 20 лошадей, но о покупке специального прицепа для перевозки животных на момент публикации заметки речи не было.