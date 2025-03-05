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Жителей домов, находящихся в районе КТО в Дагестане, эвакуировали

Из домов, находящихся в районе КТО в Дагестане, эвакуировали граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Группа из четырех боевиков планировала напасть на один из объектов правоохранительных органов. Они блокированы на окраине поселка Семендер.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявили в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэрии города.