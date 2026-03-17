Житель Забайкалья резал ножом мужчину и глумился над трупом, снимая все на видео

Жителю Забайкальского края предъявили обвинение за убийство своего знакомого с особой жестокостью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у мужчины, с которым познакомился накануне. Затем между ними возник конфликт на фоне ревности к общей знакомой. Злоумышленник нанес своему оппоненту 24 ножевых ранения по всему телу.

При этом обвиняемый более 30 минут снимал свои действия на видео, добавляя комментарии. Он глумился и издевался еще над живым мужчиной. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Видеоролик был отправлен знакомой, из-за которой и произошел конфликт.

Убийцу задержали. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). На допросе ранее судимый местный житель признал вину в убийстве, отрицая при этом свое намерение совершить его с особой жестокостью.

Уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд для рассмотрения по существу.

