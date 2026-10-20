Житель Удмуртии спас жену и двоих детей через окно горящего дома

В деревне Полянцы Игринского района мужчина вывел семью через разбитое окно после того, как пожар отрезал путь к дверям. Отец и двухлетняя дочь получили порезы, сообщает udm-info.ru .

Пожар произошел 19 октября: огонь перекинулся с хозпостройки на двухквартирный одноэтажный деревянный дом.

«Около 15:35 глава многодетной семьи был во дворе и увидел, что горят надворные строения, расположенные под одной крышей. Мужчина бросился в дом, где находились его супруга и двое маленьких детей — 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Двое старших детей в это время были в школе», — рассказали в МЧС.

Пока родители собирали документы, огонь и густой дым заполнили помещения. Мужчина разбил окно и помог жене с детьми выбраться. Он порезался, а дочь испугалась, резко дернулась и порезала голову. Медики оказали обоим помощь, госпитализация не потребовалась.

Замначальника отдела надзорной деятельности МЧС России по Удмуртии Алексей Вахрушев пояснил, что пламя быстро распространилось из-за плотной деревянной застройки под одной крышей. Площадь пожара составила 446 кв. метров. Причину установят дознаватели с привлечением экспертов испытательной пожарной лаборатории.

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