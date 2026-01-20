Житель Тулы сравнил украшение на елке с «воровской звездой» и получил штраф

Мужчину наказали за сравнение звезды на новогодней елке в Туле с символом «АУЕ»*

Зареченский районный суд в Туле в конце декабря рассмотрел дело в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвинили в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщает «Осторожно, новости» .

В ноябре мужчина написал комментарий под новостью в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» об установке праздничной елки на площади Ленина. Он возмутился, что вместо обычной звезды на дереве установят «Розу ветров».

При этом поводом для штрафа стал комментарий, где мужчина написал: «Звезды — они и в Африке звезды. Ну, а что, зато честно», и прикрепил снимок татуировки с «воровской звездой», которую в суде посчитали символикой экстремистского движения «АУЕ»*.

В суде житель признал свою вину и объяснил, что так пытался доказать собственную точку зрения. Его признали виновным, штраф составил 1,5 тыс. рублей.

* Движение «АУЕ» признано экстремистским в РФ

