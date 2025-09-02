Житель Татарстана снимал порно с 15-летней школьницей

Жителя Татарстана обвинили съемках порнографических видео с 15-летней школьницей и избиении двух мужчин в баре, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, 20-летний парень вступил в интимную близость с 15-летней знакомой и снимал порнографические материалы. Также местный житель избил двух мужчин в одном из баров.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических материалов), а также ч. 1 ст. 137 УК РФ УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни).

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечение в виде заключения под стражу. Следствие направило уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.