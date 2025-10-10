Житель Швеции наклеил знак «Вагнера» на авто беженцев с Украины и получил штраф

В Швеции мужчину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч евро за то, что он разместил наклейку с символикой ЧВК «Вагнер» на транспортном средстве, принадлежащем украинским беженцам, сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что случай произошел осенью прошлого года в городе Кируна. Злоумышленник приблизился к автомобилю, на котором были украинские флаги и стикеры, прикрепил стикер с логотипом ЧВК «Вагнер» на бампер, а после повредил колесо ножом.

Происшествие было зафиксировано видеорегистратором, установленным в машине. Владелец транспортного средства обратился в правоохранительные органы и заявил журналистам, что «перестал ощущать себя в безопасности».

Виновник был задержан, суд вынес ему приговор в виде условного срока, назначил штраф в размере 15600 крон (60684 рубля — ред.) и обязал сделать взнос в размере тысячи крон в организацию, оказывающую помощь пострадавшим.

