Житель Шерегеша устроил экстремальное шоу с топором на балконе 5 этажа

Житель Шерегеша без страховки топором сбивал сосульки со своего балкона

В Шерегеше один из местных жителей устроил экстремальное шоу на балконе пятого этажа. По словам очевидцев, экстремал не использовал страховку и попал на видео в момент, когда был наполовину свешен с балкона с топором в руках, сообщает Сiбдепо .

«У него даже, по-моему, страховки нет», — отметил свидетель в ролике.

Причиной всему стали сосульки. Как объяснил автор видео, из-за погодных условий жителям приходится самостоятельно и оперативно устранять снежные шапки и сосульки на своих балконах.

«Ситуация какая: жильцы должны со своих балконов самостоятельно сбивать сосульки. Снег подтаял и вот, получается, на балкон стекается, сосульки образуются», — подчеркнул он.

Из-за оттепели каждый балкон стал своеобразной мини-фабрикой по производству сосулек. Стоит отметить, что аналогичная ситуация с крупными глыбами недавно наблюдалась в Прокопьевске, другом городе Кузбасса.

Однако опасный эпизод в Шерегеше не ограничился одним видео. Вскоре появились еще более дерзкие кадры. Мужчина решил не останавливаться на достигнутом и пошел дальше. Совершив акробатический трюк, не попавший в объектив камеры, он умело перебрался с балкона на его крышу, чтобы продолжить борьбу с наледью с еще большей высоты.

В комментариях пользователи отмечают, что такие действия являются вынужденной мерой, к которой прибегают владельцы, чтобы обезопасить прохожих.

«А по-другому никак… Сосульки уже до 3 этажа», — написала одна из пользователей.

