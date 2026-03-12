Житель Севастополя хотел подорвать высокопоставленного военного в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на территории Крыма пресекли готовившийся террористический акт. Целью злоумышленников, действовавших по указанию украинских спецслужб, являлся военнослужащий высокого ранга из числа командного состава российского оборонного ведомства, об этом сообщила ФСБ на официальном сайте .

В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что 39-летний севастополец через мессенджер Telegram самостоятельно вышел на связь с агентом террористического формирования, запрещенного в России и управляемого украинскими специальными службами.

В интересах данной организации гражданин занимался сбором информации о местах дислокации российских войск и военных, чтобы способствовать враждебной стороне в организации диверсий и терактов в РФ. Кроме того, он получил прямое указание об уничтожении российского военного путем установки под его автомобиль самодельного взрывного механизма с дистанционным управлением.

Для реализации этого плана куратор сообщил исполнителю в Севастополе координаты тайника, где находилось взрывное устройство фугасного типа, руководство по его приведению в действие, а также марку автомобиля и домашний адрес военнослужащего. Была определена и дата планировавшегося взрыва.

Осуществить преступный замысел подозреваемый не успел, так как был задержан оперативниками ФСБ. Следственным управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 205 (подготовка к террористическому акту) и статьей 275 (государственная измена) УК РФ.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. ФСБ России в очередной раз напомнила населению, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, социальных сетях и мессенджерах лиц, готовых совершить теракты и диверсии для причинения ущерба России. Служба предупреждает, что все, кто согласится сотрудничать с противником, будут выявлены и понесут уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

