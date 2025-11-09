Житель Сергиева Посада зарезал кухонным ножом знакомого в пьяном конфликте

В Сергиевом Посаде пьяный 59-летний мужчина зарезал знакомого в ходе конфликта. Нападавший задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 7 ноября пьяный мужчина 1966 года рождения вступил в конфликт со знакомым и пырнул его кухонным ножом в область груди. От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты осмотрели место убийства и изъяли орудие преступления. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Фигуранту предъявили обвинение.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

