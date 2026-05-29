Житель Прокопьевска отрубил женщине кисть мачете

В Прокопьевске мужчина во время конфликта отрубил женщине кисть мачете

В Прокопьевске мужчина во время конфликта у дома на улице Шишкина отрубил женщине кисть мачете. Подозреваемого отправили в СИЗО, сообщает Сiбдепо .

Нападение произошло возле жилого дома на улице Шишкина. По данным полиции и пресс-центра судов Кузбасса, мужчина пришел к дому вместе со знакомым, чтобы «разобраться» с оппонентами. Навстречу вышли мужчина и женщина, у которых были газовый пистолет, ножи, мачете и баллончик со слезоточивым газом.

Пострадавшую госпитализировали.

«Подозреваемый нанес удар кулаком по голове мужчины, в результате чего тот упал и потерял сознание. Затем злоумышленник завладел мачете и нанес удар по руке женщины, которая начала распылять газовый баллончик», — сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Ранее в соцсетях распространялись версии о причастности к нападению организованной группы. Официально эта информация не подтверждена.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца — до июля.

