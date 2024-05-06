Житель Подмосковья зарубил топором мать и пытался убить брата

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В подмосковной Кашире перед судом предстанет обвиняемый в убийстве матери

Житель городского округа Кашира предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери и покушении на убийство брата, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

31 января текущего года в квартире многоэтажки на улице Металлургов 43-летний мужчина из-за личной неприязни несколько раз ударил свою мать топором по голове. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Затем злоумышленник решил убить своего брата, опасаясь быть изобличенным в совершенном преступлении. Однако брату удалось оказать сопротивление обвиняемому.

Во время попытки скрыться с места преступления мужчина выпрыгнул с 3-го этажа и получил травмы, которые помешали сбежать.

Мужчину обвиняют в ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело направлено в Каширский городской суд.

Ранее 43-летний мужчина из приложения для знакомств убил 60-летнюю москвичку и закопал ее тело на даче. Полицейские выяснили, что задержанный мужчина является опытным убийцей.

