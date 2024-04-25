Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал ее тело на даче

43-летний Александр М. через приложение для знакомств начал общаться с 60-летней кладовщицей из Москвы, через некоторое время он убил женину, сообщает SHOT .

Кладовщица была замужем, но супруг постоянно работал или уезжал на дачу, поэтому он разрешил женщине общаться с другими мужчинами. При этом жена должна была познакомить его с ухажером, предупреждать о том, когда к нему едет, и приезжать ночевать домой.

С Александром женщина познакомилась в Сети летом 2023 года. Они часто были вместе, муж об этом знал.

В конце осени ухажер пригласил ее на дачу, которая расположена в СНТ «Искра» в Новой Москве. Женщина предупредила супруга об отъезде, но домой не вернулась. Муж позвонил Александру, который сказал, что женщина уже уехала и он сам о ней беспокоится.

Кладовщицу объявили в розыск. Дачу ухажера силовики обыскали, но улик не нашли. Через полгода следователи снова приехали к любовнику женщины и задержали его.

Злоумышленник признался, что задушил женщину, а после этого закопал труп максимально глубоко, стер ее отпечатки пальцев.

Как удалось выяснить правоохранителям, Александр — опытный убийца. В 2006 году маньяк зарезал трех человек, среди которых были женщины с ребенком. Его посадили на 18 лет, а выпустили весной прошлого года.

Супруг убитой думает, что злоумышленник мог выследить и убить женщину, так как ранее она работала линотипистом в УМВД СССР.