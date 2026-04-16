Житель Подмосковья случайно выпил перекись водорода и чуть не погиб

В Московской области местный житель по ошибке употребил внутрь перекись водорода и чуть не умер. Жизнь пострадавшего удалось сохранить благодаря оперативной работе врачей областной медицинской службы, об этом сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что в Сергиевом Посаде мужчина выпил высококонцентрированную перекись водорода (33%). Столь сильный раствор обычно применяется в технических целях, например для очистки воды в бассейнах.

Химикат находился в неподписанной бытовой таре, куда был перелит ранее. Сделав всего один глоток, мужчина сразу осознал опасность, вызвал неотложную помощь и был доставлен в больницу. Его сразу поместили в реанимационное отделение, а затем перевели в хирургию.

В стационаре пациенту провели комплексное лечение, включавшее инфузионную, антисекреторную и антацидную терапию. Антисекреторные препараты применялись для уменьшения выработки соляной кислоты в желудке, а антацидные — для нейтрализации кислотности желудочного сока. После проведенных медицинских мероприятий состояние мужчины стабилизировалось, и в конечном итоге его выписали домой.

