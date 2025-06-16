Житель Подмосковья напал с ножом на соседей из-за потопа в квартире

В поселке Нахабино Московской области мужчина напал с ножом на соседей, которые затопили его квартиру. Семейную пару увезли в больницу с резаными ранениями, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка Росгвардии.

Происшествие случилось в доме на улице Школьная. Из квартиры, в которой жили 54-летний мужчина и его супруга, доносились крики о помощи. На семейную пару напал местный житель, вооруженный ножом.

Полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что подозреваемый в нападении — 33-летний сосед пострадавших. Мужчина обвинял семейную пару в том, что она затопила его квартиру.

«Пострадавшие госпитализированы в Красногорскую городскую больницу», — рассказали в Росгвардии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.