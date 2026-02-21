Житель Петербурга затушил из бутылки Вечный огонь на Марсовом поле

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

18 февраля в районе 12 часов ночи в полицию Центрального района Серверной столицы поступила информация, что на Марсовом поле неизвестные потушили вечный огонь. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что около 23 часов вечера неизвестный залил Вечный огонь из бутылки, затем злоумышленник в компании знакомого ушел из мемориального парка.

Следователи возбудили уголовно дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений). В кратчайшие сроки полицейские выяснили личность мужчины.

На следующий день около дома № 3 по улице Бориса Шмелева силовики задержали по подозрению в совершении преступления 50-летнего жителя Красносельского района. Злоумышленника доставили в полицию, но объяснить поступок он не смог.

