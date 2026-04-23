Житель Петербурга купил арбалет, чтобы отпугнуть птиц, но стрелял по детсаду

Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток Антону В. по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина стрелял из арбалета по детскому саду, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

21 апреля мужчина из своей квартиры на Дунайском проспекте не менее четырех раз выстрелил из арбалета в сторону детского сада. Из-за стрельбы было повреждено стекло на втором этаже.

В суде стрелявший вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что 20 апреля купил арбалет для отпугивания птиц, которые вьют гнезда около его окна, нарушают тишину и мусорят, а применил оружие первый раз. О детсаде под окнами знал, так как это ДОУ посещал его ребенок.

Мужчина подчеркнул, что готов сам устранить причиненный ущерб, так как работает в сфере строительства.

