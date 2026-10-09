Житель Новоалтайска случайно выстрелил в жену, пытаясь напугать собаку

сегодня в 15:52

В Новоалтайске Алтайского края мужчина хотел припугнуть собаку выстрелом из карабина, но пуля попала в его супругу. Женщина получила тяжелое ранение и выжила, сообщает «Царьград» .

Супруги распивали алкоголь за столом. В какой-то момент мужчина взял карабин и выстрелил в сторону собаки. Его жена находилась рядом.

Ранение причинило женщине тяжкий вред здоровью. Мужчина ухаживал за супругой на протяжении всего лечения.

«В суде мужчина вину признал полностью. Супруга ходатайствовала о прекращении уголовного дела, пояснив, что не желает привлекать мужа к ответственности», — сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Мировой суд принял решение прекратить уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.