Житель Мытищ устроил во дворе ЖК шумную новогоднюю вечеринку и попал в полицию

Житель городского округа Мытищи ночь устроил шумную вечеринку с фейерверками и громкой музыкой во дворе жилого комплекса. Сотрудники полиции выписали тусовщику штраф после жалоб жителей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в ЖК «Спутник». На опубликованных кадрах видно, как на детской площадке запускают праздничный салют, а затем местные жители с бенгальскими огнями в руках танцуют под громкую музыку. Вечеринка собрала большое количество жителей ЖК.

Однако шумную вечеринку оценили не все жители ближайших домов. Всего, по словам соседей, на организатора новогоднего праздника поступило около 30 жалоб.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили в отдел, где он просидел до утра. На местного жителя завели административное дело и выписали штраф.