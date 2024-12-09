Житель Мытищ нанес малолетнему сыну 10 ударов в голову из-за внезапной ненависти
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Житель подмосковных Мытищ стал фигурантом уголовного дела после того, как избил собственного 10-летнего сына. Поколоченный мальчик получил тяжкий вред здоровью и попал в больницу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Отец избил сына 5 декабря, находясь в квартире. Нападение было совершено из-за внезапно возникшей неприязни к ребенку. Мужчина нанес школьнику минимум 10 ударов руками по голове.
«В результате избиения мальчику причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении правоохранителей.
Сейчас пострадавший ребенок проходит лечение в больнице Красногорска.
Отцу избитого ребенка предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Суд заключил фигуранта под стражу.