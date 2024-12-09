Житель Мытищ нанес малолетнему сыну 10 ударов в голову из-за внезапной ненависти

На жителя Мытищ завели уголовное дело за 10 ударов в голову сына

Житель подмосковных Мытищ стал фигурантом уголовного дела после того, как избил собственного 10-летнего сына. Поколоченный мальчик получил тяжкий вред здоровью и попал в больницу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.