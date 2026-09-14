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Житель Кузбасса зарезал свою свою знакомую в ходе ссоры

Следователи предъявили обвинение 45-летнему жителю Кузбасса после смерти его знакомой, получившей ножевое ранение во время ссоры, сообщает vse42.ru .

Ночью 5 сентября 2026 года 45-летний житель Кузбасса поссорился со знакомой. По версии следствия, мужчина ударил женщину ножом в левое бедро.

Она получила колото-резаную рану и умерла на месте. Следователи предъявили мужчине обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Сотрудники Следственного комитета по Кемеровской области — Кузбассу осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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