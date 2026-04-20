Житель Коми чуть не убил бывшую жену на глазах у детей. Она отбилась фонариком

Житель Удорского района Коми был осужден за нападение на бывшую жену прямо на глазах у детей. Он душил ее и угрожал убить, сообщает pg11.ru .

Инцидент произошел в январе. Пьяный фигурант дела нагрянул домой к бывшей жене и попросился переночевать. В какой-то момент он услышал на кухне шум, что его сильно разозлило. Это его бывшая жена общалась с сестрой, а дети играли и громко разговаривали.

Между бывшими супругами вспыхнул конфликт. Мужчина начал поднимать руку на женщину: он душил ее, сопровождая угрозами лишить ее жизни. Пострадавшей удалось отбиться фонариком.

В ходе судебного процесса стороны примирились, потому адвокат настаивал на прекращении уголовного преследования. Но обвинение указала на то, что все произошло на глазах у детей, причинив им психологическую травму, поэтому дело не может быть закрыто по нереабилитирующим основаниям. Суд учел это и признал фигуранта виновным в угрозе убийством.

Он приговорил его наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Оно еще не вступило в силу.

