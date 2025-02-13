Житель Казани признался в убийстве депутата Старовойтовой, но ее убил не он

В московском СИЗО № 5 оказался житель Казани, недавно прибывший в столицу. Тимур Багаутдинов, имеющий криминальное прошлое, добровольно явился в правоохранительные органы с признанием в громком убийстве, которое на самом деле совершил не он, пишет Mash .

Мужчина утверждал, что именно он лишил жизни депутата Галину Старовойтову в 1998 году, используя снайперское оружие. В своих показаниях он детально описал обстоятельства преступления, включая полученное вознаграждение и способ устранения политика.

Однако расследование быстро выявило несоответствия в его признании. Выяснилось, что убийство Старовойтовой, совершенное в Санкт-Петербурге, было делом рук двух других преступников. Более того, сам Багаутдинов в то время даже не находился в Ленинградской области.

Теперь следственные органы тщательно изучают архивные материалы, пытаясь установить истинную жертву преступления, в котором сознался Тимур. Правоохранители уверены — житель Казани действительно совершил убийство, но другого человека.