Житель Юрги получил 2,5 года колонии за нападение на полицейского

В Юрге мужчина ударил сотрудника МВД и укусил его при задержании

Суд в Юрге приговорил местного жителя к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима за применение насилия к сотруднику полиции, сообщает vse42.ru .

Все произошло в сентябре 2025 года в квартире на улице Московской. Сотрудник полиции прибыл по вызову о мужчине с признаками передозировки наркотиками.

На месте выяснилось, что горожанин находится под административным надзором и уклоняется от установленных обязанностей. Полицейский потребовал проследовать в отдел для составления протокола, однако мужчина отказался.

Во время конфликта он ударил сотрудника ногой в область паха, после чего укусил его за голень. Суд признал подсудимого виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

