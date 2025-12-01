Житель Ямала ударил водителя топором по голове за внеочередную заправку

Конфликт из-за внеочередной заправки закончился ударом топором по голове для одного из автомобилистов. Теперь агрессор предстанет перед судом, сообщает прокуратура Приморского края .

В Дальнереченске между водителями вспыхнула ссора из-за приоритета у топливного насоса. Мотоциклист решил заправить свой мотоцикл, минуя очередь, что вызвало недовольство 56-летнего автомобилиста из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Словесная перепалка не привела к разрешению конфликта. На опубликованных в Сети кадрах видно, что владелец авто извлек из своего транспортного средства топор и нанес удар по голове мотоциклисту. Шлем смягчил удар, сохранив мотоциклисту жизнь.

Прокуратура уже утвердила обвинение в отношении мужчины по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

