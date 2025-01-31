Житель Якутска поджег дом, чтобы скрыть двойное убийство

Ночью 28 января в Якутске сгорел дом, внутри которого нашли тела двух человек. Позднее оказалось, что погибшие были убиты, а пожар инициировал местный житель, который пытался огнем скрыть следы преступления, сообщает Следственный комитет РФ по Республике Саха (Якутия) .

Происшествие случилось в одном из двухэтажных домов по улице Рихарда Зорге. Следком показал фрагмент следственного эксперимента с подозреваемым в преступлении, который рассказывал, как убивал потерпевших, а затем поджигал дом.

«Пытался здесь поджечь шторку. А потом уже тут, при выходе, когда начало все полыхать, я отсюда тряпку взял и кинул вон туда», — рассказал в ходе следственного мероприятия подозреваемый.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух человек. Подозреваемым в преступлении является 58-летний мужчина, который ранее неоднократно был судим. Мужчину и женщину он убил из личной неприязни в ходе конфликта. В момент преступления он был пьян.

31 января суд арестовал подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.