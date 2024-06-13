Жил с женой жертвы: убийство одного из лидеров «Зова народа» обросло новыми деталями

kp.ru: убийца зампреда движения «Зов народа» утверждает, что жил с его женой

Житель Подмосковья Дмитрий Матвеев, арестованный по обвинению в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева в Лобне, заявил, что почти месяц жил с его женой. После этого, по словам фигуранта, женщина вернулась к супругу, цитирует kp.ru источник в правоохранительных органах.

Соседка предполагаемого убийцы Елена также рассказала, что год назад у Матвеева гостила некая женщина с ребенком. Пенсионерка предположила, что девушка переехала к нему в дом.

«Правда, смущает ребенок. В новостях прочитала, что сыну Еговцевых четыре года. А там был малыш», — поделилась она.

По словам Кузнецовой, позже мужчина начал встречаться с девушкой с рыжими волосами. При этом ни на ком из них он так и не женился.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможных отношениях Матвеева с женой убитого общественника.

По данным следствия, Матвеев зарезал Еговцева в подъезде его дома в подмосковной Лобне 6 июня.

Предварительно установлено, что злоумышленник был неравнодушен к супруге зампреда «Зова народа». Он преследовал семью несколько месяцев.