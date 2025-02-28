Жил около места убийства: задержан киллер, «положивший» членов ОПГ в Раменском

Киллер, застреливший четверых членов ОПГ в Раменском районе Подмосковья, был задержан спустя 11 лет после убийства в доме, расположенном в 4 км от места преступления, сообщает SHOT .

Силовики взяли 66-летнего Петра А. в доме, расположенном в поселке Родники Раменского горокруга. Как рассказали местные, жилье разделено на две части и сдается нескольким жильцам, в одной половине периодически проживал киллер.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» еще в 2014 году, но все это время ловко скрывался от следствия. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. В рамках этого же дела в Раменском задержали еще двоих подозреваемых, которые, как предполагается, были причастны к конфликту.

Громкое убийство членов ОПГ случилось 18 февраля 2014 года на 33 км Егорьевского шоссе в Подмосковье — недалеко от Родников. Иван Йетти, Александр Зорг, Александр Шульц и Кирилл Боксер обсуждали что-то возле автомобиля Opel, когда их начали расстреливать. Нападавшие скрылись. На месте были обнаружены около 60 гильз от АКСУ, пистолета ТТ и карабина «Сайга».

По одной из версий, мотивом преступления стали криминальные разборки за контроль над местными водителями и точками сбыта контрафактной омывайки в Раменках. Согласно материалам дела, убитые состояли в запрещенной в РФ организации «Славянский союз»*. Они на своих страницах в соцсетях публиковали нацистские лозунги.

*Признана в РФ экстремистской и запрещена.