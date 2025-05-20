Жесткое видео: школьник в черном устроил резню в Финляндии

сегодня в 15:21

Подросток с ножом напал на девочек в финской школе

Школьник устроил резню в Пирккале в Финляндии. Нападение он снимал на видео, сообщает Baza .

Подросток надел черную одежду, скрыл лицо балаклавой и капюшоном. Затем зафиксировал камеру, включил ее и пошел в нападение.

Молодой человек вышел в коридор и атаковал нескольких школьниц. Ранения получили трое.

Местные СМИ выяснили, что нападавшему 16 лет. Он подготавливался к преступлению примерно шесть месяцев.

Напавшему даже удалось подготовить манифест с использованием нейросети ChatGPT. В нем молодой человек указал, что собирается атаковать женщин.

На записи подросток проходит несколько метров по коридору. Через некоторое время замечает школьниц, сидящих на скамейке, подбегает к ним и нападает.

Нож упал на пол, после чего подросток начал убегать.